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أحمد جودة - القاهرة - شاهد اليوم.. مباراة قطر ضد أوزباكستان في كأس آسيا بث مباشر | يلا شوت

شاهد اليوم.. مباراة قطر ضد أوزباكستان في كأس آسيا بث مباشر | يلا شوت.. في ليلة رياضية مليئة بالتشويق والتحدي، يتقابل منتخب قطر وأوزبكستان في إطار مباريات كأس آسيا اليوم، ويعد هذا الصراع الكروي فرصة حقيقية للفريقين لإبراز قوتهم ومهاراتهم أمام العالم، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الانتصار وتحقيق التقدم في المنافسة، وستكون هذه المواجهة فرصة للجماهير للتمتع بلحظات مثيرة ورؤية الأبطال يتنافسون بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وتحقيق الأهداف المرسومة.

شاهد اليوم.. مباراة قطر ضد أوزباكستان في كأس آسيا بث مباشر | يلا شوت

ويسعى العنابي لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

ويذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يواجه الفائز من مواجهة اليابان وإيران في نصف نهائي المسابقة القارية، ودعونا نتعرف على موعد مباراة قطر اليوم.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا اليوم

تجمع المباراة بين منتخب قطر وأوزبكستان، اليوم السبت الموافق 3 فبراير، على استاد البيت، في دور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا، وستنطلق مواجهة منتخب قطر وأوزبكستان، اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

بدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز عريض على لبنان بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أكرم عفيف "ثنائية" والمعز علي، كما حضرت نتيجة 1-0 في مناسبتين أمام طاجيكستان والصين بأقدام عفيف وحسن الهيدوس.

تشكيل قطر المتوقع أمام أوزبكستان في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يدخل العنابي مباراة أوزبكستان الحاسمة بتشكيلة تضم كلاًّ من:

• حراسة المرمى: مشعل برشم.

• خط الدفاع: هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين.

• خط الوسط: مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر.

• خط الهجوم: إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا عبر قناة Alkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وقناة beIN ASIAN CUP 1 بتعليق حسن العيدروس، وقناة Alkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

معلقو مباراة منتخب قطر ضد أوزبكستان

بي إن سبورتس (ASIAN CUP 1): حسن العيدروس

قناة الكاس إتش دي 2: سمير اليعقوبي

قناة الكاس إكسترا 1 إتش دي: خالد الحدي

قناة إس إس سي 1 إتش دي: حماد العنزي