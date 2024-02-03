نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. الزمالك يُعلن التعاقد مع عبدالله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكل رسمي على التعاقد مع النجم عبد الله السعيد من فريق بيراميدز، في إطار الانتقالات الشتوية الحالية.

وقد وقع السعيد على عقد انضمامه إلى صفوف الزمالك لمدة موسم ونصف، وتمت الموافقة على جميع تفاصيل الصفقة بين الناديين.

الزمالك يعلن بشكل رسمي التعاقد مع عبدالله السعيد

يأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية مجلس الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الأول في كرة القدم، بهدف المنافسة على البطولات في الموسم الحالي. ومن المتوقع أن يكون عبد الله السعيد إضافة قوية للفريق.

سيرتدي اللاعب عبد الله السعيد الرقم 19 مع الزمالك، الذي كان يرتديه ناصر منسي وتنازل عنه لصالح الصفقة الجديدة للنادي.

يُشار إلى أن الزمالك قد أعلن أيضًا بشكل رسمي عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.