نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: أرتيتا يفاجئ ليفربول.. آس: سيميوني يمدح أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 03-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أرتيتا متحمس لمواجهة ليفربول

أكد ​مايكل أرتيتا​، مدرب ​أرسنال​، أن فريقه جاهز لمواجهة ​ليفربول​ يوم الأحد.

قال أرتيتا لصحيفة ديلي ميل، إن الفريق في حالة جيدة بعد الانتصارات المتتالية. وقال: "ما يتعين علينا القيام به هو اللعب كما لعبنا في المباراتين الأخيرتين ضدهم وأن نكون أكثر كفاءة في المناطق التي ستحسم المباراة. أنا متحمس للغاية. من الجيد دائمًا الاستعداد للمباراة ضد ليفربول، نحن نلعب على أرضنا وما أشعر به هو الإيجابية الحقيقية والحماس".

سيميوني يمدح انشيلوتي قبل الديربي

أشاد ​دييجو سيميوني​ المدير الفنّي لنادي أتليتكو مدريد الاسباني برئيس نادي الملكي ​فلورنتينو بيريز​ وكذلك بمدرّب الفريق كارلو أنشيلوتي.

وتحدّث سيميوني قبل مواجهة القمّة في ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لصحيفة آس: “لديهم مدرب استثنائي يدير المجموعة بشكلٍ جيّدٍ للغاية ولديهم رئيس قوي للغاية، فلورنتينو يدير ناديًا هو الأفضل في العالم”.

مارتينو يؤكد ان ميسي سيلعب امام هونج كونج

وصل الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ وفريقه ​انتر ميامي​ الأمريكي إلى مطار ​هونغ كونغ​ الدّولي، بعد الانتهاء من كأس موسم الرياض، وإستكمال جولة الفريق الوديّة في هونغ كونغ.

ووصل الأرجنتيني ميسي وهو يعاني من إصابة في أوتار الركبة تعرّض لها في المملكة العربية السعودية، لكن المدرّب جيراردو مارتينو أكّد في مؤتمرٍ صحفيّ أنّ صاحب الكرة الذهبيّة 8 مرّات، سيلعب أكبر عدد ممكن من الدقائق ضد نجوم هونغ كونغ يوم الأحد، في مباراة كانت قد بيعت تذاكرها في دقائق فقط والّتي ستقام على ملعب هونغ كونغ الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

