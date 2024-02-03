نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران واليابان جارية آلحين دون تقطيع (0-1).. مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيران واليابان دون تقطيع.. مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية قوية نارية بين Japan Vs Iran اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة إيران واليابان في كأس آسيا 2023، إيران واليابان جارية آلحين دون تقطيع (0-1).. مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، انطلق الشوط الأول من أحداث المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر، ونجح منتخب الساموراي من تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الإيراني، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو صراع ناري في دور ربع نهائي كأس آسيا 2023، حيث يتقابل المنتخب الإيراني مع نظيره الياباني في مواجهة مثيرة تعد واحدة من أبرز اللحظات الرياضية لهذا العام، الطموح والحماس يتسارعان في هذا الصراع الكروي، حيث يسعى كل منتخب للتألق والتقدم نحو نصف النهائي.

المنتخب الإيراني ينطلق بعد تأهل مثير على حساب سوريا، فيما يأتي المنتخب الياباني بأداء قوي قدمه في مباراته مع البحرين. موعد هذه المواجهة الملحمية يتسارع، والملعب يستعد لاحتضان تلك اللحظات الحاسمة التي ستشهد تنافسًا شرسًا بين نجوم الكرة الآسيوية، مع تاريخهم المبهر في مسابقات كأس آسيا، يخوض منتخبا إيران واليابان هذه المعركة بطموح الوصول إلى القمة. لاعبو الفريقين جاهزون لتقديم أفضل مستوى لهم، والجماهير متحمسة لمتابعة كل لحظة من هذا الصراع الكروي المثير.

إيران واليابان جارية آلحين دون تقطيع.. مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات الكافية، لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إيران واليابان في كأس آسيا اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

يلاقي المنتخب الإيراني في لقاء صعب وهام نظيره الياباني ظهر اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

ويفتتح الملعب أبوابه لمباراة بين إيران واليابان على أرضية ستاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات ومباريات دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية 2023.

يذكر أن كان تأهل منتخب إيران إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، عقب الفوز على منتخب سوريا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى الجانب الآخر، حسم منتخب اليابان تأهله إلى دور ربع نهائي كأس آسيا، بعدما فاز على منتخب البحرين بثلاثية مُقابل هدف.

متى موعد مباراة إيران واليابان اليوم في كأس آسيا؟

سوف تنطلق احداث مباراة إيران واليابان في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات والثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات إيران واليابان في كأس آسيا

يذكر أن إلتقى منتخب إيران ضد منتخب اليابان من قبل في 4 مواجهات في بطولة كأس آسيا، تفوق المنتخب الياباني حيث حقق الفوز في لقاءين، وحسم التعادل مثلهما بين المنتخبين.

تعود أول مواجهة بين منتخبي إيران واليابان إلى عام 1988 وانتهت التعادل السلبي دون أهداف، بينما سجل المنتخب الياباني الفوز الأول عام 1992 بهدف دون رد.

ويعود أكبر فوز تحقيق في تاريخ مواجهات المنتخبين إلى عام 2019 حيث حقق المنتخب الياباني الفوز على إيران بنتيجة ثلاثية نظيفة في كأس آسيا.

تشكيل مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

تشكيل منتخب إيران الرسمي:-

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى، شجاع خليل زاده، محمدى، رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش، موهيبي

خط الهجوم: سردار أزمون.

تشكيل منتخب إيران الرسمي

تشكيل منتخب اليابان الرسمي:-

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوتا ناكاياما -كو ايتاكورا - تومياسو - سيا مايكوما

خط الوسط: موريتا - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: مابينا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.

تشكيل منتخب اليابان الرسمي

القنوات الناقلة لمباراة إيران واليابان في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة منتخب إيران ضد اليابان عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، خاصة عبر قناة بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

إضافة الهدف قناة الكأس اكسترا 1 و2، وأبو ظبي الرياضية آسيا 1، وقناة SSC HD 1، بجانب القناة الرابعة العراقية الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران

تردد قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة beIN Asian Cup

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10892.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معلقي مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة إيران واليابان عصام الشوالي على قناة بي إن سبورت، وسمير المعيرفي ومنتصر الأزهري على قناتي الكأس، وعصام عبده على قناة أبو ظبي، وخالد المديفر وفهد العتيبي على قناة السعودية، والمعلق محمد قيس على قناة العراقية.

بطاقة تعريف مباراة إيران واليابان في كأس آسيا

1. تأهل مثير: إيران يأتي إلى مباراة اليوم بعد تأهل مثير على حساب منتخب سوريا، حيث انتهت المباراة السابقة بالتعادل 1-1 قبل أن يفوزوا في ركلات الترجيح 5-3.

2. أداء مميز لليابان: منتخب اليابان قدم أداء مميزًا في مرحلة الدور السابق، حيث فاز على منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا تطلعه لتحقيق إنجاز في البطولة.

3. تاريخ المواجهات السابقة: اللقاء يعيد ذكريات مواجهات سابقة بين الفريقين في كأس آسيا، حيث تفوقت اليابان في مواجهات سابقة، ويسعى إيران لتحقيق التفوق هذه المرة.

4. الملعب والزمن: يقام اللقاء في ستاد المدينة التعليمية في قطر، وينطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

5. تشكيل الفرق المتوقع: يتوقع أن يدخل كل منتخب المباراة بتشكيل قوي، حيث يعتمد المدربون على أفضل اللاعبين لتحقيق النتيجة المرجوة.

6. البث التلفزيوني: يمكن متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية وقنوات أخرى محلية تنقل البطولة.

7. المعلقين: عصام الشوالي سيكون معلقًا على أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

8. طموحات الفريقين: كل منتخب يدخل المباراة بطموح الوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولة، مما يضيف طابعًا خاصًا لهذه المواجهة.