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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف | مباشر اليوم.. شاهد (0-0) مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا

كورة لايف | مباشر اليوم.. شاهد (0-0) مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا.. تعتبر مباراة الليلة مواجهة بين كوبكة من أفضل نجوم العالم في منتخب قطر ومنتخب أوزباكستان، الذان يتواجهان اليوم في صدام ناري ضمن الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا، لذا يبحث الكثير من عشاق الكرة الآسيوية عن رابط مباشر لمشاهدة هذا اللقاء الملحمي في عالم كرة القدم.

كورة لايف | مباشر اليوم.. شاهد (0-0) مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا

بث مباشر مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا اليوم

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موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا اليوم

يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب أوزبكستان، مساء اليوم السبت الموافق 3 فبراير، على استاد البيت، في دور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا، وستنطلق مواجهة منتخب قطر وأوزبكستان، اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

بدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز عريض على لبنان بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أكرم عفيف "ثنائية" والمعز علي، كما حضرت نتيجة 1-0 في مناسبتين أمام طاجيكستان والصين بأقدام عفيف وحسن الهيدوس.

ويسعى العنابي لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

ويذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يواجه الفائز من مواجهة اليابان وإيران في نصف نهائي المسابقة القارية، ودعونا نتعرف على موعد مباراة قطر اليوم.

تشكيل قطر المتوقع أمام أوزبكستان في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يدخل العنابي مباراة أوزبكستان الحاسمة بتشكيلة تضم كلاًّ من:

• حراسة المرمى: مشعل برشم.

• خط الدفاع: هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين.

• خط الوسط: مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر.

• خط الهجوم: إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا عبر قناة Alkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وقناة beIN ASIAN CUP 1 بتعليق حسن العيدروس، وقناة Alkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

معلقو مباراة منتخب قطر ضد أوزبكستان

• بي إن سبورتس (ASIAN CUP 1): حسن العيدروس

• قناة الكاس إتش دي 2: سمير اليعقوبي

• قناة الكاس إكسترا 1 إتش دي: خالد الحدي

• قناة إس إس سي 1 إتش دي: حماد العنزي