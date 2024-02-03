نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُقدم عبدالله السعيد لاعبًا جديدًا.. شاهد الصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن تعاقده مع عبدالله السعيد قادمًا من صفوف بيراميدز خلال الفترة الجارية من الميركاتو الشتوي.

تقديم عبد الله السعيد

وظهر عبدالله السعيد في فيديو قصير عبر الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" وهو يحمل القميص رقم "19".

وعلق الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تقديم لاعبه الجديد بالقول: "عبد الله السعيد زملكاوي".

من جانبه تعاقد تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب رسميًا مع عبد الله السعيد قادمًا من صفوف فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال لصفوف الزمالك في جلسة جمعته بمجلس إدارة النادي الأبيض بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

ومن المنتظر أن يقدم نادي الزمالك صفقاته الجديدة مساء يوم الإثنين المقبل بالإضافة إلى تقديم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.



