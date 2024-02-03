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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الزمالك السابق على التواجد في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، من أجل توديع الجهازين الفني والإداري واللاعبين على هامش التدريب.



وتمنى محمد عبد المنصف التوفيق للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك واللاعبين، وقام بالتقاط الصور التذكارية في مران اليوم.

محمد عبدالمنصف يتواجد بمران الزمالك لوداع اللاعبين قبل الرحيل عن الأبيض



وتولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

