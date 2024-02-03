نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إنبي يعلن رحيل تامر مصطفى عن منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي توجيه الشكر لتامر مصطفى المدير الفني للفريق ورحيله.

ويأتي هذا القرار بسبب بيع زياد كمال لاعب الفريق لنادي الزمالك دون علم الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى.

رسميا.. إنبي يعلن رحيل تامر مصطفى عن منصبه

ويبحث مجلس إدارة نادي إنبي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق تامر مصطفى.

يواصل نادي إنبي تدريباته مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل في الفترة القادمة.

موعد مباراه إنبي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.

