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أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك على حضور جزء من مران اليوم من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية.



وقام المدير الفني السابق بوداع لاعبي الزمالك خلال الجلسة التي حضرها برفقة الجهاز الفني الجديد، ومن جانبه وجه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الشكر لمعتمد جمال على الفترة التي قضاها مؤكدا على تقديره لكافة المجهودات التي قام بها.

في لفتة طيبة.. جوزيه جوميز ونجوم الزمالك يوجهون الشكر لمعتمد جمال



وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

