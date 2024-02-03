نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق لاعبي المريخ في مهرجان البراعم الشتوي للسباحة ببورسعيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
حقق لاعبو المريخ نتائج مميزة بمهرجان البراعم الشتوي والذي أقيم ضمن منافسات بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف.
وجاء مرحلة 7 سنوات كالتالي:
- مايا الدمياطي.. المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 25م مزدوجة
-زين الغيطاني.. المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 25م مزدوجة
- المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات تتابع 4×25م مزودجة ميكس (زين - ياسين- فريدة - مايا)
بينما جاءت مرحلة 8 سنوات كالأتي:
- أسيل فوزي.. المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 50م مزدوجة.
- المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات تتابع 4×50م مزدوجة ميكس (بيرلا - اسيل - يس - أمن).
- المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقات تتابع 4×50م مزدوجة ولاد (ياسين - أمن - إبراهيم - حمزة).
- المركز الثاني والميدالية الفضية تتابع 4×50م مزدوجة بنات (اسيل - بيرلا - جودي - تاليا).
وتضمنت مرحلة 9 سنوات كالتالي:
- المركز الثالث والميدالية البرونزية تتابع 4×50 مزدوجة أولاد (مصطفى عبد اللطيف - محمد بدر - ادم اشرف - ادهم هاني).
- كما حقق الفريق في الترتيب العام كأس المركز الأول