الرياضة

تألق لاعبي المريخ في مهرجان البراعم الشتوي للسباحة ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة -  

حقق لاعبو المريخ نتائج مميزة بمهرجان البراعم الشتوي والذي أقيم ضمن منافسات بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف.

وجاء مرحلة 7 سنوات كالتالي:

- مايا الدمياطي.. المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 25م مزدوجة

-زين الغيطاني.. المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 25م مزدوجة

- المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات تتابع 4×25م مزودجة ميكس (زين - ياسين- فريدة - مايا)

بينما جاءت مرحلة 8 سنوات كالأتي:  

- أسيل فوزي.. المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 50م مزدوجة.

- المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات تتابع 4×50م مزدوجة ميكس (بيرلا - اسيل - يس - أمن).

- المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقات تتابع 4×50م مزدوجة ولاد (ياسين - أمن - إبراهيم - حمزة).

- المركز الثاني والميدالية الفضية تتابع 4×50م مزدوجة بنات (اسيل - بيرلا - جودي - تاليا).

وتضمنت مرحلة 9 سنوات كالتالي:

- المركز الثالث والميدالية البرونزية تتابع 4×50 مزدوجة أولاد (مصطفى عبد اللطيف - محمد بدر - ادم اشرف - ادهم هاني).

- كما حقق الفريق في الترتيب العام كأس المركز الأول

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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