نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق لاعبي المريخ في مهرجان البراعم الشتوي للسباحة ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعبو المريخ نتائج مميزة بمهرجان البراعم الشتوي والذي أقيم ضمن منافسات بطولة منطقة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف. وجاء مرحلة 7 سنوات كالتالي: - مايا الدمياطي.. المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 25م مزدوجة -زين الغيطاني.. المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 25م مزدوجة - المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات تتابع 4×25م مزودجة ميكس (زين - ياسين- فريدة - مايا) بينما جاءت مرحلة 8 سنوات كالأتي: - أسيل فوزي.. المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 50م مزدوجة. - المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات تتابع 4×50م مزدوجة ميكس (بيرلا - اسيل - يس - أمن). - المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقات تتابع 4×50م مزدوجة ولاد (ياسين - أمن - إبراهيم - حمزة). - المركز الثاني والميدالية الفضية تتابع 4×50م مزدوجة بنات (اسيل - بيرلا - جودي - تاليا). وتضمنت مرحلة 9 سنوات كالتالي: - المركز الثالث والميدالية البرونزية تتابع 4×50 مزدوجة أولاد (مصطفى عبد اللطيف - محمد بدر - ادم اشرف - ادهم هاني). - كما حقق الفريق في الترتيب العام كأس المركز الأول