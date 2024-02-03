«منها الإبقاء على فيتوريا».. مقترحات اتحاد الكرة للمدرب البرتغالي قبل الاجتماع المرتقب

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الإعلامي عبدالناصر زيدان، سيناريوهات المقدمة من اتحاد الكرة لـ المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، قبل اجتماع يوم الأحد المصيري.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة لها ثلاثة سيناريوهات الأول يتمثل في استسلام اتحاد الكرة لمطالب فيتوريا ودفع الشرط الجزائي كاملا وبالتالي اعلان فسخ التعاقد والبحث عن بديل آخر يقود المنتخب في الفترة المقبلة.

«منها الإبقاء على فيتوريا».. مقترحات اتحاد الكرة للمدرب البرتغالي قبل الإجتماع المرتقب

وأضاف، أن السيناريو الثاني هو نجاح حازم إمام في الإبقاء على المدرب مع تعديل بعض بنود التعاقد دون المساس بالراتب، بمعنى أن يتم الغاء البند الذى كان ينص على تقاضي فيتوريا لقيمة عقده كاملا حال الرحيل بعد انقضاء 15 يوما من الإخفاق الأفريقي.

وأكمل، السيناريو الثالث الذى يأمل ويعول عليه اتحاد الكرة هو نجاح الجهود المتواصلة بإقناع فيتوريا بالتنازل عن نصف الشرط الجزائي والرحيل بالتراضي عن المنتخب، قبل اجتماع الأحد المقبل.

