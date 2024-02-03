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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على مواجهة فريقه غدًا أمام أتلتيكو مدريد في الديربي الذي يقام بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"إنها مباراة مهمة أخرى، وهي المرة الثالثة التي نواجه فيها بعضنا البعض في وقت قصير. لقد كانوا دائمًا تنافسيين ومتساويين ومذهلين. غدًا سيكون الأمر نفسه. المباراة مهمة ومن الجيد العودة إلى البرنابيو. وسوف يساعدنا ذلك".

وأضاف:"سيكون الأمر مهمًا، لكنه ليس حاسمًا، سيكون الفوز قبل دوري أبطال أوروبا أمرًا أساسيًا وما سيأتي بعد ذلك مهم جدًا جدًا، لقد وصلنا بأفضل طريقة ممكنة وعلينا الاستفادة من ذلك".

تصريحات قوية من كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ديربي مدريد

وتابع:"إنها مباريات شديدة، وفيها الكثير من التوتر، لكنها نفس الشيء. يمتلك كل من أتلتيكو وبرشلونة كل شيء، الجودة والتنظيم، المستوى مرتفع جدًا جدًا".

وعن حالة لاعبه روديجير قال:"لقد تحسن كثيرًا واليوم نتوقع تحسنه أكثر. سنقوم بتقييمه غدًا واتخاذ القرار. إنها ضربة لعضلة ليست ذات أهمية كبيرة، لكن يجب علينا تقييم الوضع. سيكون مُستدعى للقائمة. وغدا سأقرر إذا كان سيلعب أم لا".

وواصل:"سيميوني واحد من أصعب المدربين، لأنه يدير الفريق بشكل جيد للغاية، إنه أحد المنافسين الذين أحترمهم أكثر لقدرته على قراءة المباريات، إنها واحد من أصعب المدربين".

وعن عدم التعاقد مع مدافع في يناير الماضي قال:"بعد إصابة ألابا، اعتقدنا أن تشواميني يمكنه العمل في الدفاع كحالة طارئة. غدًا هناك حالة طوارئ مطلقة، ولكن لمدة مباراة واحدة فقط، وهذا بحال لم يلعب روديجر. لكن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، لأن ميليتاو بدأ يشعر بتحسن كبير وقد يكون هناك بحلول أبريل أو نهاية مارس".

