نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام جاره أتلتيكو مدريد في الديربي الذي يقام بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا". قائمة ريال مدريد الرسمية وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي :- حراسة المرمى: لونين - كيبا - دييجو بينيرو الدفاع: كارفخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي الوسط: بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - سيبايوس - أردا جولر الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.