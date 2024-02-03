بسبب الإصابة بمزق في الخلفية مع المنتخب.. تدريبات خاصة لـ "فتوح" في الجيمانيزيوم

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أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات خاصة لـ "فتوح" في الجيمانيزيوم

ويؤدي فتوح برنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وحرص أحمد فتوح على حضور الجلسة الفنية بين الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم لخوض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.