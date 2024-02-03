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أحمد جودة - القاهرة - قطر وأوزبكستان يوتيوب HD الآن.. مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

جولة آسيوية نارية ومثيرة بين منتخبي Qatar Vs Uzbekistan اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023، قطر وأوزبكستان يوتيوب HD الآن.. مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، يخوض المنتخبات الآسيوية داخل القارة اليوم مواجهات قوية مثيرة في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في دولة قطر البلد المستضيفة للمسابقة.

ويبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم العربية والآسيوية داخل قارة آسيا وخارجها، من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، للبحث عن مباراة منتخب قطر البلد المستضيفة لبطولة كأس آسيا ضد نظيره أوزبكستان اليوم، ويتهم عدد كبير بالساحرة المستديرة حول العالم العربي بالبطولة الآسيوية.

قطر وأوزبكستان يوتيوب HD الآن.. مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

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مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يلاقي المنتخب القطري الأول نظيره منتخب أوزبكستان في مباراة صعبة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ويحتضن ستاد البيت في دولة قط البلد المستضيفة للمسابقة، مواجهة قطر ضد أوزبكستان، ضمن مباريات دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

ويذكر أن كان تأهل منتخب قطر بعدما تصدرالمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في الـ3 مواجهات بدور المجموعات.

وتمكن العنابي منتخب قطر من تخطي عقبة منتخب فلسطين في دور الـ 16، وحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف ليخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، كان تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، على حساب المنتخب التايلاندي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف.

متى موعد مباراة قطر وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا 2023؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة قطر وأوزبكستان اليوم السبت 3 من فبراير 2024، في تمام الساعة 05:30 بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 07:30 بتوقيت الإمارات، والساعة 04:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة قطر واوزبكستان في كأس آسيا 2023، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

إضافة إلى إذاعة المباراة على قنوات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، بجانب قناة SSC Hd 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تردد قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة beIN Asian Cup

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10892.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلقي مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

واسندت مجموعة شبكات وقنوات SSC مهمة التعليق على المباراة لكلا من حمادة العنزي، سعد يحيى، واسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق المعلق الرياضي حسن العيدوس، ويتولى على قنوات الكأس الثنائي خالد الحدي، وسمير اليعقوبي مهمة التعليق على أحداث المباراة.

تشكيل مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر:-

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين.

خط الوسط: مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر.

خط الهجوم: إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل منتخب أوزبكستان:-

حراسة المرمى: يوسوبوف.

خط الدفاع: سيفييف، ماتوف، أشمرادوف، حسنوف.

خط الوسط: حلماتوف، حمروبيكوف، مشاريبوف، أورونوف، تورغونباييف.

خط الهجوم: فايزوللاييف.

حكم مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، مهمة إدارة تحكيم مباراة قطر وأوزبكستان في الدور ربع النّهائي من كأس آسيا 2023، للحكم الكوري الجنوبي كيم هي غون، حيث يعتبر هذا الحكم من أبرز الحكام في القارة.

تاريخ مواجهات قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تعد مواجهة متخبي قطر وأوزبكستان اليوم هي المواجهة الثالثة من نوعها في كأس آسيا، حيث إلتقى المنتخبين من قبل في مباراتين فقط من بطولة كأس آسيا.

ويعد أول لقاء بين المنتخبين لعام 2000 في لبنان وحسم التعادل الإيجابي أحداث المباراة بهدف لكل منهما، وجاءت المشاركة الثانية في عام 2011 في قطر، وخسر أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.