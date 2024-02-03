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أحمد جودة - القاهرة - قطر وأوزبكستان دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية نارية ومثيرة بين منتخبي Qatar Vs Uzbekistan اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023، قطر وأوزبكستان دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة مثيرة في إطار دور ربع نهائي كأس آسيا 2023، حيث يتقابل منتخب قطر مع نظيره الأوزبكي، ستكون هذه المباراة لحظة حاسمة تحدد المنتقل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

يتوقع أن يقدم الفريقان أداءًا قويًا في ملعب ستاد البيت بقطر، وتتزايد الترقبات حول أداء النجوم والتكتيكات التي ستستخدم لتحقيق الفوز وضمان الوصول إلى المربع الذهبي لهذه البطولة الآسيوية المثيرة.

قطر وأوزبكستان دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت في كأس آسيا

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مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يلاقي المنتخب القطري الأول نظيره منتخب أوزبكستان في مباراة صعبة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ويحتضن ملعب ستاد البيت في دولة قطر البلد المستضيفة للمسابقة، مواجهة قطر ضد أوزبكستان، ضمن مباريات دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

ويذكر أن كان تأهل منتخب قطر بعدما تصدرالمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في الـ3 مواجهات بدور المجموعات.

وتمكن العنابي منتخب قطر من تخطي عقبة منتخب فلسطين في دور الـ 16، وحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف ليخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، كان تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، على حساب المنتخب التايلاندي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف.

متى موعد مباراة قطر وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا 2023؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة قطر وأوزبكستان اليوم السبت 3 من فبراير 2024، في تمام الساعة 05:30 بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 07:30 بتوقيت الإمارات، والساعة 04:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، مهمة إدارة تحكيم مباراة قطر وأوزبكستان في الدور ربع النّهائي من كأس آسيا 2023، للحكم الكوري الجنوبي كيم هي غون، حيث يعتبر هذا الحكم من أبرز الحكام في القارة.

تشكيل مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر:-

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين.

خط الوسط: مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر.

خط الهجوم: إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل منتخب أوزبكستان:-

حراسة المرمى: يوسوبوف.

خط الدفاع: سيفييف، ماتوف، أشمرادوف، حسنوف.

خط الوسط: حلماتوف، حمروبيكوف، مشاريبوف، أورونوف، تورغونباييف.

خط الهجوم: فايزوللاييف.

تاريخ مواجهات قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تعد مواجهة متخبي قطر وأوزبكستان اليوم هي المواجهة الثالثة من نوعها في كأس آسيا، حيث إلتقى المنتخبين من قبل في مباراتين فقط من بطولة كأس آسيا.

ويعد أول لقاء بين المنتخبين لعام 2000 في لبنان وحسم التعادل الإيجابي أحداث المباراة بهدف لكل منهما، وجاءت المشاركة الثانية في عام 2011 في قطر، وخسر أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة قطر واوزبكستان في كأس آسيا 2023، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

إضافة إلى إذاعة المباراة على قنوات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، بجانب قناة SSC Hd 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تردد قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة beIN Asian Cup

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10892.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معلقي مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

واسندت مجموعة شبكات وقنوات SSC مهمة التعليق على المباراة لكلا من حمادة العنزي، سعد يحيى، واسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق المعلق الرياضي حسن العيدوس، ويتولى على قنوات الكأس الثنائي خالد الحدي، وسمير اليعقوبي مهمة التعليق على أحداث المباراة.

بطاقة تعريف مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

- الموقع والزمان: تقام المباراة على أرض ملعب ستاد البيت في قطر، وذلك في دور ربع نهائي كأس آسيا 2023.



- التأهل: يأتي هذا اللقاء بعد تأهل كل منتخبي قطر وأوزبكستان من مراحل المجموعات والدور الـ16، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل للمراحل الأخيرة من البطولة.

- أداء المنتخبين: يعتبر منتخب قطر البلد المستضيف للبطولة، وقد تألق في مراحل المجموعات بتحقيق الانتصارات في جميع المباريات. بينما قدم منتخب أوزبكستان أداءً جيدًا أيضًا للتأهل إلى هذا الدور.

- التاريخ السابق: تاريخ مواجهات قطر وأوزبكستان في كأس آسيا يظهر تاريخًا سابقًا بينهما، حيث التقيا مرتين في هذه البطولة في 2000 و2011.

- التشكيل المتوقع: من الممكن أن يتضمن تشكيل المنتخبين لاعبين مميزين في جميع الخطوط، حيث يسعى كل مدرب إلى اختيار التشكيلة الأمثل لتحقيق النجاح.

- التغطية الإعلامية: يتم نقل المباراة عبر عدة قنوات رياضية، مما يوفر فرصة للمشجعين لمتابعة الحدث مباشرة والاستمتاع بالتعليقات الرياضية.

- الترتيب الحالي: يعكس تقديم المنتخبين في المراحل السابقة تصدر قطر للمجموعة الأولى، في حين حققت أوزبكستان تأهلًا قويًا بفوزها في مباريات المجموعات والدور الـ16.

هذه النقاط تسلط الضوء على جوانب مختلفة من المباراة وتعكس أهمية هذا اللقاء في إطار المنافسة الكروية في كأس آسيا 2023.