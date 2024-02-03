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أحمد جودة - القاهرة - معسكر أوزبكستان يجهز منتخب المصارعة الرومانية لبطولة إفريقيا وانطلاق معسكر النسائية بالإسكندرية

سافر منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه الرومانية إلى أوزبكستان صباح اليوم السبت للمشاركة في معسكر مغلق استعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.

وكشف العميد عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة أن المعسكر يأتي ضمن خطة محلس ادارة الاتحاد برئاسة اللواء محمد محمود لتجهيز منتخبات مصر على أعلى مستوى من أجل المنافسة بقوة في بطولة إفريقيا المقبلة وحصد الكوتة الكاملة بأولمبياد باريس 2024 من اجل استمرار تالق المصارعة المصرية قاريا وعالميا.

واوضح ان معسكر منتخب المصارعة الرومانية بأوزبكستان ينكلق اليوم السبت ويستمر حتى يوم ١٧ فبراير الجاري.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة أنه من المقرر تجمع المنتخب الأول للسيدات بالإسكندرية لبدء المعسكر المغلق استعداد للبطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية.

وأتم بأن معسكر المصارعة النسائية بالإسكندرية سيستمر حتى انطلاق البطولة الأفريقية يوم 14 مارس المقبل.

وتتكون بعثة منتخب المصارعه الرومانية من:

كمال عبدة، مدير فنيا وإبراهيم نصر وياسر صقر مدربين بجانب 7 لاعبين وهم:

مومن حسين وهيثم فهمى ومصطفي حسين ومحمود خالد ومحمد مصطفي ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع.

ومن المقرر أن يلحق محمد إبراهيم كيشو بالبعثة يوم الثلاثاء المقبل رفقة مدربه محمد إبراهيم.

بينما يضم منتخب المصارعة النسائية كل من: سمر حمزة صاحب فضية وبرونزية العالم ٢٠٢١و ٢٠٢٢، وندي مدنى صاحبة برونزية العالم تحت ٢٣ عام ٢٠٢٢، ومودة بدوى صاحب يرونرية العالم للشباب ٢٠٢٣

ويشرف علي المعسكر فنيا محمد طلبة المدير الفنى ويعاونة وصال قرطام وكريم جابر.

وكان منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه الحرة قد دخل معسكرا مغلقا في الصين بداية من أول أمس ويستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة كل من:

محمود مصطفي. مديرا فنيا وقائم بأعمال ريس البعثة بجانب 8 لاعبين وهم:

عبد الرحمن محمد وجمال عبد الناصر وعمر امين وشهاب امام وعمرو رضا وأحمد خالد ومصطفي جبر وضياء جودة.

