نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العسقلاني يخضع للكشف الطبي في أبو ظبي استعدادا للانضمام لروستوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخضع إياد العسقلاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للكشف الطبي حاليا في أبو ظبي، استعدادا للانضمام لصفوف فريق روستوف الروسي.

وأتم النادي الروسي تعاقده مع إياد، خلال الأيام الماضية، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتظر أن ينتظم اللاعب في مران فريقه الجديد، خلال الساعات المقبلة، فور إنهاء فحوصات الكشف الطبي، على أن يرسل بعدها النادي الروسي، قيمة الصفقة إلى مسئولي الإسماعيلي فور الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية.

وحسم روستوف الصفقة لصالحه مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة 100 ألف دولار مكافآت.

