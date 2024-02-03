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أحمد جودة - القاهرة - حصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي في ظل سفره خارج البلاد.

ومن المقرر أن يعود المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك.

موعد عودة حمزة المثلوثي إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الزمالك



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي كان حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام بعد التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

