نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف رضا ينضم للاتحاد السكندرى رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى ضم اللاعب شريف رضا مدافع سموحه على سبيل الإعارة.



ويتضمن عقد انتقال شريف رضا للاتحاد السكندرى شرط يتيح لزعيم الثغر شراء اللاعب نهائيا مع نهاية هذا الموسم.

ويلعب شريف رضا فى عدة مراكز منها الظهير الأيمن وقلب الدفاع وخط الوسط.

وحصلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى على استطلاع الراي طارق العشرى المدير الفنى للفريق قبل ضم اللاعب.



ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مساء الثلاثاء القادم مع سيراميكا كليوباترا على ستاد الإسكندرية فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة.

