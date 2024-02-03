نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اصطحابه للمستشفى.. طبيب الزمالك يكشف إصابة الونش خلال التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للإصابة في الركبة خلال مشاركته في تدريب الفريق اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

طبيب الزمالك يكشف إصابة الونش خلال التدريبات



وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أنه تم اصطحاب "الونش" إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.