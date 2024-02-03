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أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة رحيل روي فيتوريا والاستعانه بجهاز فني جديد لمنتخب مصر عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية. تطور في رحيل فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. عرض جديد من اتحاد الكرة فما هو؟ وهناك أزمة الشرط الجزائي لروي فيتوريا والتي يسعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حلها. عرض اتحاد الكرة على روي فيتوريا مستحقاته كامله والشرج الجزائي بقيمة 800 الف دولار مقسمين على 3 أقساط وتم تكليف حازم إمام بمهمة حل الشرط الجزائي مع روي فيتوريا. يتواجد في الحساب البنكي بالاتحاد المصري لكرة القدم 300 الف دولار سيحصل عليهم روي فيتوريا حالة رحيله كدفعة أولي. موعد مباراه منتخب مصر القادمة يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.