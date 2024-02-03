عاجل.. أول تعليق من عبد الله السعيد بعد انتقاله للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أول تعليق من عبد الله السعيد

ونشر السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور بقميص الزمالك وعلق عليها: " بعد سنوات من الانتظار.. أخيرا في نادي الزمالك".

عبد الله السعيد على انستجرام

وكان نادي الزمالك قد أعلن بشكل رسمي صباح اليوم السبت، عن تعاقد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.