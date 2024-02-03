نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلحين بث مباشر مباراة قطر وأوزبكستان اليوم في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب قطر لخوض مباراة قوية في دور الـ ربع النهائي أمام منتخب أوزبكستان على أرضية ملعب استاد البيت.

يأتي هذا اللقاء في سياق دور الربع نهائع من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل من قطر وأوزبكستان لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة القوية على اللقب.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب قطر وأوزبكستان، في الدور الـ ربع نهائي في كأس آسيا 2023، اليوم السبت 3 فبراير 2024، على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

5:30 بتوقيت مصر.

6:30 بتوقيت السعودية وقطر.

7:30 بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة قطر وأوزبكستان لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian حسن العيدروس SSC SPORTS 1 حماد العنزي الكأس اكسترا خالد الحدي أبو ظبي الرياضية محمد الشامسي القناة الرابعة سالم السالمي

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد أوزبكستان

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تشكيل منتخب قطر المتوقع ضد منتخب أوزبكستان في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى مشعل برشم. خط الدفاع هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين. خط الوسط مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر. خط الهجوم إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل منتخب أوزبكستان المتوقع ضد منتخب قطر في كأس آسيا 2024