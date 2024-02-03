نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد مدة غياب وسام أبو علي بعد إصابة الخلفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن المدة التي من المتوقع أن يغيبها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

مدة غياب وسام أبو علي

وأعلن النادي الأهلي اليوم السبت إصابة لاعبه وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق الأحمر أمس الجمعة.

وقال المصدر إن وسام أبو علي سيغيب عن الأهلي لمدة من 7 إلى 10 أيام بسبب الإصابة.

وأضاف المصدر بأن المهاجم الفلسطيني بدأ برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وتابع المصدر تصريحاته بأن الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله سيكثف البرنامج العلاجي والتأهيلي للمهاجم الفلسطيني من أجل اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.