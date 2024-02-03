شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة قطر ضد أوزبكستان | كأس آسيا

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة قطر وأوزبكستان

يستعد منتخب قطر لمواجهة تحدي قوي في ربع نهائي البطولة، حيث سيواجه منتخب أوزبكستان على أرضية ملعب استاد البيت. يأتي هذا اللقاء ضمن إطار دور الربع النهائي من البطولة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز بهدف الوصول إلى نصف النهائي.

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تُعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة لكلٍ من قطر وأوزبكستان لتحقيق تقدم إضافي في المنافسة الشديدة على اللقب.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب قطر وأوزبكستان، في الدور الـ ربع نهائي في كأس آسيا 2023، اليوم السبت 3 فبراير 2024، على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

5:30 بتوقيت مصر.

6:30 بتوقيت السعودية وقطر.

7:30 بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة قطر وأوزبكستان لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian حسن العيدروس SSC SPORTS 1 حماد العنزي الكأس اكسترا خالد الحدي أبو ظبي الرياضية محمد الشامسي القناة الرابعة سالم السالمي

تشكيل منتخب قطر المتوقع ضد منتخب أوزبكستان في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى مشعل برشم. خط الدفاع هشام الرواي، طارق سلمان، مينديز، همام الأمين. خط الوسط مصطفى طارق، أحمد فتحي، جاسم جابر. خط الهجوم إسماعيل محمد، المعز علي، أكرم عفيف.

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تشكيل منتخب أوزبكستان المتوقع ضد منتخب قطر في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى أوتكير يوسبوف. خط الدفاع رستم أشورماتوف – عمر إشمورودوف – عبد القدير خوسانوف. خط الوسط فاروق سيفيف – أوتابيك شكروف – أوديليون هامروبيكوف – عزيزبك تورغونبويف. خط الهجوم أبوسبيك فايزولايف – جلال الدين مشاريبوف – أوستون أورونوف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد أوزبكستان

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات