عاجل.. تشكيل قطر الرسمي لمواجهة أوزبكستان في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تينتين ماركيز، المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أوزبكستان في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة قطر وأوزبكستان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل قطر الرسمي لمواجهة أوزبكستان في كأس آسيا

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: المهدي علي، طارق سلمان، لوكاس مينديز، محمد وعد.

خط الوسط: بيدرو ميجيل، حسن الهيدورس، أحمد فتحي، جاسم جابر.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا

تذاع مباراة منتخب قطر ضد منتخب أوزبكستان مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.