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أحمد جودة - القاهرة - مالي ضد كوت ديفوار.. شاهد بث مباشر اليوم مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

مالي ضد كوت ديفوار.. شاهد بث مباشر اليوم مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا.. صدام جديد تشهده القارة السمراء مساء اليوم السبت الموافق 3 فبراير بين منتخبي مالي وكوت ديفوار، والتي تأتي ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة النارية على أرضية ستاد «السلام».

مالي ضد كوت ديفوار.. شاهد بث مباشر اليوم مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة مالي ضد كوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على أرضية ستاد «السلام».

وتقام مباراة مالي ضد كوت ديفوار، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد كوت ديفوار، في ربع نهائي «الكان»، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.

معلق مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا اليوم

أسندت لجنة حكام كاف إدارة مباراة مالي وكوت ديفوار إلى حكم الساحة الدولي المصري محمد عادل، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو مساعد حكم أول، والليبي عيسى مساعد حكم ثاني، والتشادي الحاجي محمد أليو حكم رابع، بجانب الجنوب إفريقي مكاليما زينيث حكم فيديو، والجزائري لحلو بن إبراهيم مساعد حكم فيديو أول، والكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو ثاني.

تشكيل مالي المتوقع أمام كوت ديفوار اليوم

• حراسة المرمى: ديارا.

• خط الدفاع: تراوري - كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.

• خط الوسط: أمادو - لاسانا كوليبالي - محمد كامارا - أداما تراوري - كاموري دومبيا.

• خط الهجوم: لاسين سينايوكو.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام مالي اليوم

• حراسة المرمى: يحيى فوفانا

• خط الدفاع: سينجو- ديوماندي- نديكان- جيسلان كونان

• خط الوسط: فرانك كيسيه- سنجاريه- سيكو فوفانا

• خط الهجوم: بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا.