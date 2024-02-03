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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة قليوب وبطا في دوري الدرجة الثالثة

انتهت مباراة فريق قليوب ونظيره مركز شباب بطا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1_1 في الجولة الثامنة عشر في دوري الدرجة الثالثة المجموعة السادسة مجموعة القاهرة.



تقدم فريق بطا في الدقائق الأولي من الشوط الأول عن طريق " سيكا".

تعادل فريق قليوب في الدقيقة 35 أحرز الهدف " يوسف إسلام "

خاض فريق قليوب المبارة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: يوسف محمد

خط الدفاع:عمرو مدحت،مصطفى سعيد إبراهيم محمد، محمد عيد



خط الوسط:إسلام عبدالنبي،علي عبدالرحمن، عيد،يوسف إسلام



خط الهجوم:فوزي محمد، خالد ياسر



بينما تشكيل بطا كان مكون من



حراسة المرمى:الجيزاوى



خط الدفاع: إيهاب محمد، دونجا،اجوجو،محمد صلاح

خط الوسط:أبوبكر، ارنوب،العربى،أحمد عادل



خط الهجوم:سيكا،اوفا

ادار تحكيم اللقاء الحكم "محمد طه،" وعاونه كلًا من محمد رضا، أحمد ساجد

مراقب المباراة سمير سعد



التعادل يرفع رصيد قليوب إلي 25 نقطة في المركز السابع ورصيد بطا إلي15 نقطة