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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا بث مباشر اليوم

يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا بث مباشر اليوم.. يعيش عشاق كرة القدم مساء اليوم لحظات التشويق والتحدي، حيث تتقاطع طرق منتخب مالي وكوت ديفوار في إطار مثير ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وستكون هذه المباراة عرضًا فريدًا يجمع بين الحماس الرياضي والمنافسة الشديدة، مما يتيح للجماهير فرصة التشجيع والمتعة بمتابعة كل لحظة تاريخية في هذا الصراع الكروي الملحمي.

يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا بث مباشر اليوم

بث مباشر اليوم.. مباراة مالي وكوت ديفوار

وتلتزم بوابة دوت الخليج الإلكترونية دائمًا بتقديم خدمات متميزة لمتابعيها، حيث توفر رابطًا مباشرًا لمشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا، ويمكن للجماهير الاطلاع على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، مما يسهل على عشاق الرياضة تتبع الأحداث الحماسية بسهولة وراحة.

موعد مباراة مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة مالي ضد كوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على أرضية ستاد «السلام».

وتقام مباراة مالي ضد كوت ديفوار، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد كوت ديفوار، في ربع نهائي «الكان»، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.

معلق مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا اليوم

أسندت لجنة حكام كاف إدارة مباراة مالي وكوت ديفوار إلى حكم الساحة الدولي المصري محمد عادل، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو مساعد حكم أول، والليبي عيسى مساعد حكم ثاني، والتشادي الحاجي محمد أليو حكم رابع، بجانب الجنوب إفريقي مكاليما زينيث حكم فيديو، والجزائري لحلو بن إبراهيم مساعد حكم فيديو أول، والكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو ثاني.

يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا بث مباشر اليوم

تشكيل مالي المتوقع أمام كوت ديفوار اليوم

• حراسة المرمى: ديارا.

• خط الدفاع: تراوري - كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.

• خط الوسط: أمادو - لاسانا كوليبالي - محمد كامارا - أداما تراوري - كاموري دومبيا.

• خط الهجوم: لاسين سينايوكو.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام مالي اليوم

• حراسة المرمى: يحيى فوفانا

• خط الدفاع: سينجو- ديوماندي- نديكان- جيسلان كونان

• خط الوسط: فرانك كيسيه- سنجاريه- سيكو فوفانا

• خط الهجوم: بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا.