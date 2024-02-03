نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت قطر الشوط الأول.. مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان اليوم بث مباشر في ¼ نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان اليوم بث مباشر في ¼ نهائي كأس آسيا

مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان اليوم بث مباشر في ¼ نهائي كأس آسيا،يلا شوت قطر شهدت مباراة قطر وأوزبكستان في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تنافسًا مثيرًا، حيث حاول منتخب قطر، المعروف بلقب "العنابي"، الوصول إلى النصف النهائي على حساب منافسه القوي منتخب أوزبكستان. يسعى منتخب قطر للتفوق على الصعيدين البدني والدفاعي، لكن يبدو منتخب أوزبكستان مستعدًا لتحقيق النجاح والوصول إلى المرحلة القادمة بناءً على أدائه القوي في المباريات السابقة.

في الدقيقة العاشرة من المباراة، شهد المشجعون لحظة مثيرة حينما اقترب أكرم عفيف، لاعب منتخب قطر، من تسجيل هدف الفريق الأول. بعد أن حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء، قام بتوجيه تسديدة قوية نحو المرمى. لكن الحارس المنافس كان في المكان المناسب في الوقت المناسب، وتصدى ببراعة لتلك التسديدة، منعاً لهدف قطر الأول. هذه اللحظة كانت محورية في تطورات المباراة، حيث أظهرت قوة الهجوم القطري وجاهزيته لتحقيق الأهداف، بينما أبرزت قدرة حارس مرمى الفريق الخصم على التصدي للتسديدات الصعبة والحفاظ على شباكه بأمان.

بعد أداء قوي في المباريات السابقة، يأمل منتخب قطر في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، متطلعًا لتحقيق العلامة الكاملة كما فعل في المباريات السابقة. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز والتأهل إلى الدور القادم في البطولة.

تابع لايف مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان

سيواجه منتخب قطر نظيره الأوزبكي على استاد البيت في الخور اليوم السبت في ربع نهائي كأس آسيا 2023.،بعد أداء غير مقنع في كأس العالم 2022 على أرضه، تمكن المنتخب القطري من تحقيق إنجاز ملفت في البطولة القارية.

حقق منتخب قطر انتصارات متتالية في مرحلة دور المجموعات ليحتل صدارة المجموعة الأولى، ثم عاد بقوة بعد تأخره أمام منتخب فلسطين ليفوز بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

افتتح عدي الدباغ التسجيل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 37، ولكن حسن الهيدوس أدرك التعادل لصالح قطر في الوقت المحتسب بدل الضائع. وفي الشوط الثاني، نجح أكرم عفيف في تسجيل هدف من ركلة جزاء ليقلب المباراة لصالح المنتخب القطري.

من جانبها، تغلبت أوزبكستان على تايلاند 2-1 في دور الستة عشر. بعد إلغاء هدف لتايلاند في الشوط الأول، نجح عباس بيك فايزولاييف في تسجيل هدف التقدم لأوزبكستان بعد سبع دقائق فقط من الشوط الثاني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر واوزبكستان

الجماهير متعطشة لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة خضر وأوزباكستان في ربع نهائي كاس اسيا والتي سوف تذاع مباشرة عبر شاشة بي ان سبورت الرياضية وكذلك قناة الكأس القطرية وقناة اس اس سي السعودية والتي تنقل جميع المباريات حصريا عبر شاشتها لذلك سوف نعرض لكم تردد القنوات الناقله لمباراه قطر وازبكستان اليوم في البطوله وتتمثل فيما يلي:

تردد قناة ssc السعوديه 12380 على العرب سات الاستقطاب افقي، معامل تصحيح الخطا /3 2،معدل الترميز 27500

تردد قناة بي ان سبورت اسيا على القمر الصناعي النايل سات يكون 12188، الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500.

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يمكن مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا عبر عدة قنوات، حيث ستكون البث متاحًا على قناة Alkass EXTRA TWO HD مع التعليق الرائع لسمير اليعقوبي، بالإضافة إلى قناة beIN ASIAN CUP 1 التي ستقدم التعليق المميز لحسن العيدروس، وسيكون البث متاحًا أيضًا على قناة Alkass EXTRA One HD مع التعليق الرائع لخالد الحدي. هذه القنوات توفر تغطية شاملة للمباراة، مما يمنح المشاهدين تجربة ممتعة وشيقة لمتابعة أحداث هذه المواجهة المثيرة في البطولة.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORTS HD 1 12380 أفقي 27500 2\3 BEIN ASIAN CUP 1 12188 أفقي 27500 2\3 AlRabiaa Sport 10892 أفقي 27500 2\3 Al KASS EXTRA One HD 11642 أفقي 27500 2\3 Abu Dhabi Sports Asia 1 12091 أفقي 27500 2\3

تشكيلة قطر المتوقعة في مواجهة أوزبكستان:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

خط الوسط: أحمد فتحي - مصطفى مشعل - حسن الهيدوس

خط الهجوم: المعزّ علي - أكرم عفيف - أحمد علاء

تشكيلة أوزبكستان المتوقعة في مواجهة قطر:

حراسة المرمى: يوسوبوف

خط الدفاع: عبدراحماتوف - عبدولاييف - إيشموررودوف - أشورماتوف

خط الوسط: سايفييف - أورونوف - شوكوروف - إيركينوف

خط الهجوم: خامروبيكوف - فايزولاييف