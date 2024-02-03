نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| غياب الثلاثي الناري.. تدريبات تأهيلية ليوسف حسن.. جوميز يتابع المستويات الفنية للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم ظهر اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.

وحصل "زيزو" الجزيري على راحة إضافية في مران الفريق اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء حصول الثنائي على راحة من المران بعد مشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما حصل مصطفى شلبي صانع ألعاب الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم، بسبب ظروف خاصة به، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران اليوم، على أن يتواجد في تدريب الغد بشكل طبيعي.

تدريبات تأهيلية خاصة ليوسف حسن

أدى يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بالقلعة البيضاء.

ويخضع يوسف حسن لبرنامج تأهيلي بعدما أجرى عملية جراحية في الكاحل خلال الفترة الماضية، ويؤدي اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل.

جوميز يتابع المستويات الفنية للاعبين

كما شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وخاض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر.

وقاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد تدريبات رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، واستعان مدرب الحراس بكاميرا خاصة لتصوير تدريبات حراس المرمى ومشاركتهم في التقسيمة لتقييمهم بشكل دقيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.