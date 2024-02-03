نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سيد ياسين مديرًا فنيًا لنادي إنبي خلفًا لتامر مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي تعيين سيد ياسين مديرًا فنيًا لنادي إنبي خلفًا للمدير الفني السابق تامر مصطفى.

ويأتي هذا القرار عقب تقديم تامر مصطفى الإستقالة بسبب رحيل زياد كمال لنادي الزمالك في الانتقالات الشتوية الحالية دون علمه.

يقود سيد ياسين مران نادي إنبي مساء اليوم استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل منتصف شهر فبراير الجاري.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تدريباته مساء اليوم على ستاد بتروسبورت استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل.

موعد مباراة إنبي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.