بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت في كأس إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت في كأس أفريقيا

منافسة أفريقية بين Mali vs Côte d'Ivoire اليوم، مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا، وتحظى مواجهة منتخب مالي ومنتخب كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بمزيدٍ من الترقب والإثارة، حيث يتصارع الفريقان على بطاقة العبور إلى المربع الذهبي في هذه البطولة القارية الرائعة. يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة النارية التي ستقام على ملعب السلام في كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أمل مشاهدة عروض كروية ممتعة ونتيجة مثيرة.

منتخب مالي يدخل هذه المباراة بعد تألقه في دور الـ16 حيث تمكن من الفوز على منتخب بوركينا فاسو بأداء مميز ونتيجة إيجابية. يطمح الفريق الوطني المالي في تكرار النجاح والمضي قدمًا نحو المنافسة على لقب البطولة، ولكن عليه التغلب على العقبة الكبيرة التي تمثلها منتخب كوت ديفوار.

من جانبه، يأتي منتخب كوت ديفوار بعد إخراجه حامل اللقب المنتخب السنغالي من البطولة في دور الـ16، إشارةً إلى جاهزيته وقوته في المنافسة. يسعى الأفيال إلى مواصلة مسيرتهم الناجحة وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة أمام منتخب مالي.

ومن المثير للاهتمام معرفة أن مواجهة اليوم ستكون السادسة بين منتخب مالي ومنتخب كوت ديفوار في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأولى منذ عام 2019 حينما التقى الفريقان في دور الـ16 وانتهت المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار بهدفٍ دون رد. على الرغم من تاريخ النزاع القوي بين الفريقين، إلا أن المنتخب الكوت ديفواري لم يخسر أي مباراة أمام النسور، حيث فاز في أربع مباريات وتعادلا في لقاء واحد.

متي موعد وتوقيت مباراة كوت ديفوار ضد مالي في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنّ موعد مشاهدة مباراة مالي ضد كوت ديفوار بث مباشر في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 قد تم تحديده مساء السبت الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري. ستُقام المباراة على أرضية استاد "السلام" في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم هذه المواجهة الحاسمة بفارغ الصبر، حيث سيتنافس منتخب مالي مع منتخب كوت ديفوار في مباراة مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق. يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المربع الذهبي في هذه البطولة القارية المهمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت

ملعب "السلام" سيكون شاهدًا على مواجهة مثيرة بين الفريقين، حيث سيتنافس اللاعبون بكل قوة وإصرار من أجل تحقيق الفوز وتحقيق أهدافهم في البطولة. وبهذا الموعد المحدد، يترقب عشاق كرة القدم لحظات ممتعة ومثيرة، ويتطلعون إلى مشاهدة عروض كروية مميزة وأداء استثنائي من قبل الفريقين.

سيكون هذا اللقاء فرصة للاستمتاع بمنافسة عالية المستوى ومشاهدة أفضل لاعبي كرة القدم في القارة الأفريقية يقدمون أفضل ما لديهم على أرض الملعب. وبهذا الموعد المحدد، يبقى الحماس والتشويق متواصلين في انتظار هذه المواجهة الهامة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023؟

قنوات بين سبورتس تمثل الخيار الأمثل لعشاق كرة القدم الراغبين في متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 بكل تفاصيلها وإثارتها. وتبرز قناة beIN Sports HD 1 Max كواحدة من رواد البث الرياضي في العالم، بث مباشر مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت حيث توفر تغطية حصرية وشاملة لأبرز الأحداث الرياضية على مدار الساعة.

بفضل وجود beIN Sports HD 1 Max كواجهة بث لمباراة مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، يضمن المشجعون الوصول المباشر والحصري إلى كل لحظة من أحداث المباراة بجودة عالية الوضوح وتعليق مميز من قبل خبراء الرياضة.

تُعتبر قنوات بين سبورتس منصة مميزة لتجربة مشاهدة فريدة، حيث توفر تحليلات متخصصة وتغطية شاملة لكل تفاصيل اللقاءات، مما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي الرياضة الذين يسعون للتمتع بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة في بطولة "الكان" الشهيرة.

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معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

طاقم حكام مباراة كوت ديفوار ومالي

تم تحديد الحكام والمساعدين لمباراة مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، حيث سيقود اللقاء الحكم الأنجولي محمد عادل، بمساعدة الأنجولي إيميليو دي سانتوس والليبي عطية عيسى كمساعدين أول وثاني، بينما سيكون الحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد.

وبالنسبة لتقنية الفيديو، فسيكون الحكم الجنوب أفريقي أكونا ماكليما في هذا الدور، بمساعدة الحكم الجزائري لحلو بن براهم.

من جانب آخر، شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مفارقة مثيرة حيث خرج منتخب المغرب، الذي كان يحتل المركز الأول في تصنيف الفيفا على مستوى القارة الأفريقية، من البطولة من دور الـ16. وقد تعرض أسود الأطلس للهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، مما أدى إلى خروجهم المفاجئ من البطولة.

وقد ألقت شبكة "بليتشر ريبورت" الضوء على هذه المفارقة المثيرة في البطولة، حيث خرجت المنتخبات الخمسة الأولى في تصنيف الفيفا على مستوى القارة الأفريقية من البطولة منذ دور الـ16.

تشكيل مالي المتوقع أمام كوت ديفوار اليوم

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: تراوري - كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو - لاسانا كوليبالي - محمد كامارا - أداما تراوري - كاموري دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام مالي اليوم

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سينجو- ديوماندي- نديكان- جيسلان كونان

خط الوسط: فرانك كيسيه- سنجاريه- سيكو فوفانا

خط الهجوم: بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا

مالي ضد كوت ديفوار.. تاريخ حافل من المواجهات

حسب تقديرات الكمبيوتر العملاق "أوبتا"، يظهر منتخب مالي بنسبة فوز نسبتها 42.3% كمرشح الأوفر حظًا للفوز في مواجهته مع منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك مع احتمالية حسم التأهل مباشرة دون الحاجة لركلات الترجيح في الوقتين الأصلي والإضافي.

هذه المباراة ستكون السادسة بين منتخبي مالي وكوت ديفوار على مستوى كأس الأمم الأفريقية، وستكون الأولى منذ نسخة عام 2019، حيث فازت "الأفيال" بهدف نظيف في دور الـ16.

يعتبر منتخب مالي من أنجح الفرق في دور الثمانية، حيث لم يخسر في أي من مبارياته السابقة في هذا الدور، وحقق التأهل إلى المربع الذهبي 5 مرات من أصل 5، وهو إنجاز قياسي في تاريخ البطولة.

من جهة أخرى، سجل منتخب كوت ديفوار 3 أهداف فقط على مدى مشاركته في البطولة حتى ربع النهائي، وهو أقل عدد من الأهداف للفريق في نسخة واحدة، حيث خاض "الأفيال" 4 مباريات أو أكثر.

ويتمتع المنتخب المالي بسجل مثير للإعجاب، حيث لم يخسر في آخر 8 مباريات له في كأس الأمم الأفريقية، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلها، وتلقت شباكه 3 أهداف فقط، مع الحفاظ على نظافة الشباك في 5 مباريات.

كما يمتلك لاسين سينايوكو فرصة ليكون أول لاعب من مالي يُسجل 4 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة، وهذا منذ أن حققه الأسطورة فريدريك كانوتيه في نسخة تونس 2004.