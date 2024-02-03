نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره فريق فروزينوني مساء اليوم السبت ضمت منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وستقام أحداث المباراة تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة فروزينوني

حراسة المرمي: مينيان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا.

خط الوسط: لوفتس تشيك – ياسين عدلي – رايندرز.

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فروزينوني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.