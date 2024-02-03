انت الأن تتابع خبر بديل الشناوي .. كولر "هيفرقع" بسبب صفقة أبو جبل والخطيب يتدخل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت بعض المعلومات القادمة من داخل النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، بشأن تطورات بديل محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء.
وتعرض محمد الشناوي، إصابة على مستوي الكتف، مما سيؤدي إلي غيابه لفترة طويلة، وذلك خلال تواجد منتخب مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، والتي ودعها منتخب الفراعنة من دور ال16 بعد الخسارة بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
بديل الشناوي
- وأشارت المعلومات أن هناك حالة من الغضب تسيطر على مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي السوسيري، مارسيال كولر، بشأن بديل محمد الشناوي، وذك بعد تراجع مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب التراجع صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر في الساعات الماضية وعدم التعاقد مع بديل محمد الشناوي حتى الآن.
- وأوضحت المعلومات، أن هناك عدد من الاتصالات التي يجريها محمود الخطيب في الساعات الماضية من أجل حسم صفقة محمد بسام مع إدارة فريق سيراميكا كليوباترا واحتواء غضب مارسيل كولر.