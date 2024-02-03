انت الأن تتابع خبر بديل الشناوي .. كولر "هيفرقع" بسبب صفقة أبو جبل والخطيب يتدخل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض المعلومات القادمة من داخل النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، بشأن تطورات بديل محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء.

وتعرض محمد الشناوي، إصابة على مستوي الكتف، مما سيؤدي إلي غيابه لفترة طويلة، وذلك خلال تواجد منتخب مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، والتي ودعها منتخب الفراعنة من دور ال16 بعد الخسارة بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بديل الشناوي