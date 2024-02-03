انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الهلال ضد الغرافة القطري الودية .. شاهدة الأهداف كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الهلال ضد الغرافة القطري بفوز زعيم آسيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين وديًا مساء اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لمواجهة النصر في كأس موسم الرياض 2024.

نتيجة مباراة الهلال ضد الغرافة القطري