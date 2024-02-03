انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الهلال ضد الغرافة القطري الودية .. شاهدة الأهداف كاملة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الهلال ضد الغرافة القطري بفوز زعيم آسيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين وديًا مساء اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لمواجهة النصر في كأس موسم الرياض 2024.
نتيجة مباراة الهلال ضد الغرافة القطري
- وافتتح أهداف مباراة الهلال ضد الغرافة القطري، زعيم آسيا في الدقيقة الـ48 عن طريق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش برأسية قوية، وأضاف الهدف الثاني للفريق السعودي عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ53 بعد تمريرة مميزة من ميتروفيتش، بينما سجل هدف الغرافة فرجاني ساسي في الدقيقة العاشرة من +90 لتنتهي مباراة اليوم لزعيم آسيا الودية ضد الغرافة القطري بفوز زعيم آسيا بهدفين مقابل هدف.