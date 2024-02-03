نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنها والطيران وطوخ وتعادل البلاستيك في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثامنة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث تعادل فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني مع فريق المرج سلبيًا.



- فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق اسكو بقيادة اشرف ابو رجيلة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن ابو النور

- فوز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق بهتيم بقيادة محمود عبد الحميد بهدفين نظيفين.



4- فوز فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو على فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طة بهدفين نظيفين.



- حقق فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن فوزا كبيرا على فريق ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا بسداسية مقابل هدف.



- فوز فريق طوخ بقيادةطارق رمضان على فريق الماظة بقيادة محمد السيد بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد مجدي وزيزو، بينما سجل شيكا هدف الماظه.

- تعادل فريق شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي مع فريق شباب بطا بقيادة أحمد عبد الرؤوف بهدف لمثله حيث سجل يوسف اسلام لقليوب وأحمد سالم سيكا لبطا.



ترتيب المجموعة

1-البلاستيك44 نقطة

2- بنها 43 نقطة

3- شباب طوخ 36 نقطة

4- الطيران 28 نقطة

5- المرج 25 نقطة

6- اسكو 25 نقطة

7- شباب قليوب 24 نقطة

8- المطرية 21 نقطة

9- بهتيم 20 نقطة

10- هليوبوليس 19 نقطة

11- القناطر الخيريه 18 نقطة

12- الماظة 16 نقاط

13- شباب بطا 15 نقطة

14- ابو السعود 6 نقاط