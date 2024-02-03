الرياضة

فوز بنها والطيران وطوخ وتعادل البلاستيك في القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثامنة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث تعادل فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني مع فريق المرج  سلبيًا.


-  فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق اسكو  بقيادة اشرف ابو رجيلة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن ابو النور 
- فوز  فريق هليوبوليس  بقيادة وليد جابر  علي فريق بهتيم  بقيادة محمود عبد الحميد  بهدفين نظيفين.


4- فوز فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو على  فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طة بهدفين نظيفين.


-  حقق فريق الطيران  بقيادة عمرو ابو الحسن  فوزا كبيرا على فريق ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا بسداسية مقابل هدف.


- فوز فريق طوخ بقيادةطارق رمضان على فريق الماظة بقيادة محمد  السيد بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد مجدي وزيزو، بينما سجل شيكا هدف الماظه.

-  تعادل فريق شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي مع فريق شباب بطا بقيادة أحمد عبد الرؤوف بهدف لمثله حيث سجل يوسف اسلام لقليوب وأحمد سالم سيكا لبطا.


ترتيب المجموعة 
1-البلاستيك44 نقطة 
2- بنها 43 نقطة
3- شباب طوخ 36 نقطة 
4- الطيران 28 نقطة 
5- المرج 25 نقطة 
6- اسكو 25 نقطة
7- شباب قليوب 24 نقطة 
8- المطرية 21 نقطة
9- بهتيم 20 نقطة 
10- هليوبوليس 19 نقطة 
11- القناطر الخيريه 18 نقطة 
12- الماظة 16 نقاط 
13- شباب بطا 15 نقطة 
14- ابو السعود 6 نقاط

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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