نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنها والطيران وطوخ وتعادل البلاستيك في القسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثامنة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث تعادل فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني مع فريق المرج سلبيًا.
- فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق اسكو بقيادة اشرف ابو رجيلة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن ابو النور
- فوز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق بهتيم بقيادة محمود عبد الحميد بهدفين نظيفين.
4- فوز فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو على فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طة بهدفين نظيفين.
- حقق فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن فوزا كبيرا على فريق ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا بسداسية مقابل هدف.
- فوز فريق طوخ بقيادةطارق رمضان على فريق الماظة بقيادة محمد السيد بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد مجدي وزيزو، بينما سجل شيكا هدف الماظه.
- تعادل فريق شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي مع فريق شباب بطا بقيادة أحمد عبد الرؤوف بهدف لمثله حيث سجل يوسف اسلام لقليوب وأحمد سالم سيكا لبطا.
ترتيب المجموعة
1-البلاستيك44 نقطة
2- بنها 43 نقطة
3- شباب طوخ 36 نقطة
4- الطيران 28 نقطة
5- المرج 25 نقطة
6- اسكو 25 نقطة
7- شباب قليوب 24 نقطة
8- المطرية 21 نقطة
9- بهتيم 20 نقطة
10- هليوبوليس 19 نقطة
11- القناطر الخيريه 18 نقطة
12- الماظة 16 نقاط
13- شباب بطا 15 نقطة
14- ابو السعود 6 نقاط