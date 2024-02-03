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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف | بث مباشر (0-0) مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

كورة لايف | بث مباشر (0-0) مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا.. في ذاكرة اللحظات الرياضية الاستثنائية، نتجه اليوم نحو ملعب الحلم الإفريقي لمشهادة فصل جديد من دروب النجاح والإثارة بين كاب فيردي وجنوب إفريقيا الذان يلتقيان مساء اليوم السبت الموافق 3 يناير في معركة كروية مرتقبة ضمن كأس أمم إفريقيا، حيث يتصارع الأبطال على العشب الأخضر لتقديم عروض فنية ترسم لوحة جديدة في سماء الكرة الإفريقية، لذا دعونا نترقب هذا الصراع الرياضي المشوق، حيث يلتقي التاريخ بالطموح ليخلقوا سويًا تحفة كروية لا تُنسى.

كورة لايف | بث مباشر (0-0) مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

ويسعي منتخب كاب فيردي لمواصلة نجاحاتة والتأهل اليوم إلي نصف النهائي علي حساب منتخب جنوب إفريقيا.

موعد مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية

ستنطلق مباراة منتخب جنوب إفريقيا وكاب فيردي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت على استاد شارليس كونان باني، في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسيكون موعد مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد كاب فيردي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

ومن المقرر، أن تبث مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023، مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي، في ربع نهائي «الكان»، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.

التشكيل المتوقع لمنتخب كاب فيردي اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا

• حراسة المرمى: فوزينيا.

• خط الدفاع: لوجان كوستا، روبرتو لوبيز، ستيفين موريرا، جواو باولو.

• خط الوسط: جاميرو مونتيرو، كيفين بينا، ديروي دوارتي.

• خط الهجوم: جيوفاني كابرال، بيبي، ريان مينديز.

مشوار كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب كاب فيردي التاريخ لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعد إقامة البطولة بمشاركة 24 منتخبا، ولم يسبق لكاب فيردي تخطي دور الـ16 في مشاركاته السابقة، وكان أفضل إنجاز له هو بلوغ دور الثمانية في نسخة 2013 عندما كانت تضم 16 فريقا فقط، ولم يخسر أيّ مباراة حتى الآن، وحقق نتائج مفاجئة حيث:

• فاز على غانا 2-1.

• فاز على موزمبيق 3-0.

• تعادل مع مصر 2-2.

• تصدر كاب فيردي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

مشوار جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب جنوب إفريقيا لدور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط:

• خسر أمام مالي 0-2.

• فاز على ناميبيا 4-0.

• تعادل مع تونس 0-0.

ومن الجدير بالذكر، أن الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم مع الفائز من مباراة دور الثمانية، التي تجرى بين نيجيريا وأنجولا، اليوم الجمعة.