نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يكرم محمد عبدالمنصف بعد الفترة التي قضاها مع الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق.



وعقد كل من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وكل من أحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي جلسة مع مدرب الحراس السابق لتكريمه.



وأكد مجلس إدارة الزمالك لمحمد عبد المنصف أن النادي يفتح ذراعيه له في أي وقت للتواجد في أي منصب يليق به كونه أحد أبناء النادي المخلصين.



ووجه الزمالك الشكر لمحمد عبد المنصف، بعدما تولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.