نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر مطلوب لقيادة بيراميدز فنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع علي ماهر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، من أجل قيادة الفريق السماوي فنيا خلال الفترة المقبلة.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره، أن مسئولي نادي بيراميدز تواصل مع علي ماهر من أجل فيادة الفريق الأول للنادي.

ويبحث بيراميدز عن مدير فني جديد خاصة بعد إعلان اقتراب البرتغالي جايمي باتشيكو من الرحيل.

ينتظر بيراميدز رد علي ماهر لكي يتم الاتفاق على كافة شروط التعاقد.

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل الموافق السادس من فبراير الجاري موعدا لانطلاق مباراة المصري وطلائع الجيش بالدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة وذلك على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري وطلائع الجيش في النصف النهائي من بطولة كأس الرابطة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات البطولة.