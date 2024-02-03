نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثية مقابل هدف.. البنك الأهلي يفوز على الداخلية استعدادا لعودة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلي والداخلية الودية بفوز فريق البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف حيث جاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق كلا من أحمد سعيد وأحمد مدبولي وأسامة فيصل.

حيث شهدت المباراة مشاركة الثنائي المنضم حديثا لقائمة الفريق ياو أنور وموسى فراوي.

وشهدت المباراة أيضا الدفع بعدد كبير من اللاعبين من قبل طارق مصطفى المديرالفني وذلك للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين.

موعد مباراة البنك الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل.