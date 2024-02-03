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أحمد جودة - القاهرة - لقاء النجوم.. شاهد بث حي مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

لقاء النجوم.. شاهد بث حي مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا.. في لحظة حماسية تعبق بالتحدي والتنافس، تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو القارة السمراء في إطار كأس أمم إفريقيا، حيث ستتصدر مواجهة كاب فيردي وجنوب إفريقيا الساحة الرياضية، وتعد هذه المباراة فرصة للاستمتاع بمهارات اللاعبين ورؤية تألقهم في سعيهم نحو الانتصار، ما يعزز الحماس ويشعل شغف عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

لقاء النجوم.. شاهد بث حي مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا اليوم

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ويسعي منتخب كاب فيردي لمواصلة نجاحاتة والتأهل اليوم إلي نصف النهائي علي حساب منتخب جنوب إفريقيا.

ومن المقرر، أن الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم مع الفائز من مباراة دور الثمانية، التي تجرى بين نيجيريا وأنجولا، اليوم السبت.

موعد مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية

ستنطلق مباراة منتخب جنوب إفريقيا وكاب فيردي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت على استاد شارليس كونان باني، في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسيكون موعد مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد كاب فيردي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

ومن المقرر، أن تبث مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023، مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي، في ربع نهائي «الكان»، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.

التشكيل المتوقع لمنتخب كاب فيردي اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا

• حراسة المرمى: فوزينيا.

• خط الدفاع: لوجان كوستا، روبرتو لوبيز، ستيفين موريرا، جواو باولو.

• خط الوسط: جاميرو مونتيرو، كيفين بينا، ديروي دوارتي.

• خط الهجوم: جيوفاني كابرال، بيبي، ريان مينديز.

مشوار كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب كاب فيردي التاريخ لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعد إقامة البطولة بمشاركة 24 منتخبا، ولم يسبق لكاب فيردي تخطي دور الـ16 في مشاركاته السابقة، وكان أفضل إنجاز له هو بلوغ دور الثمانية في نسخة 2013 عندما كانت تضم 16 فريقا فقط، ولم يخسر أيّ مباراة حتى الآن، وحقق نتائج مفاجئة حيث:

• فاز على غانا 2-1.

• فاز على موزمبيق 3-0.

• تعادل مع مصر 2-2.

• تصدر كاب فيردي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

مشوار جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب جنوب إفريقيا لدور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط:

• خسر أمام مالي 0-2.

• فاز على ناميبيا 4-0.

• تعادل مع تونس 0-0.