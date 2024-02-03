جارية الآن يلا شوت مالي وساحل العاج (0-0) دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت مالي وساحل العاج.. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

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يلا شوت مالي وساحل العاج.. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

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مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

يواجه منتخب كوت ديفوار الأول نظيره منتخب مالي اليوم السبت الموافق 3 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة مالي وكوت ديفوار على أرضية ملعب السلام، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

يذكر أن كان تأهل منتخب كوت ديفوار منظم بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما أطاح بحامل اللقب السنغال من دور الـ16 بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح لصالح الأفيال عقب إنتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل.

وعلى الجانب الآخر، حسم منتخب مالي تأهله بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، ليخطف رفاق آليو ديانج لاعب الأهلي إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

متى موعد مباراة كوت ديفوار ومالي في كأس أمم إفريقيا؟

من المقرر أن تنطلق بداية أحداث مباراة مالي وكوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ومالي في كأس أمم إفريقيا

تذاع أحداث مباراة مباراة مالي وكوت ديفوار عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب مالي:-

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري - بوبكر كوياتي - سيكو نياكيتيه - فالاي ساكو.

خط الوسط: محمد كامارا - ليسانا كوليبالي - أمادو ديارا - أداما تراوري.

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو - كاموري دومبيا

تشكيل منتخب كوت ديفوار:-

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، فرانك كيسي، عمر دياكيني.

خط الهجوم: ماكس جراديل، سيمون أدينجيرا، نيكولاس بيبي.

حكم مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة منتخبي مالي وكوت ديفوار للحكم الدولي المصري محمد عادل، على أن يعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو مساعد حكم أول، والليبي عيسى مساعد مساعد حكم ثاني، والتشادي الحاجي محمد أليو حكم رابع، إضافة إلى وجود الجنوب إفريقي مكاليما زينيث حكم فيديو، والجزائري لحلو بن إبراهيم مساعد حكم فيديو أول، والكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو ثاني.

تاريخ مواجهات مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

سبق أن إلتقى منتخبي مالي وكوت ديفوار من قبل في 13 مباراة في جميع المنافسات، فاز منتخب الأفيال في 7 مباريات، وخيم التعادل في 6 مناسبات، فيما لم يحقق منتخب مالي أي فوز في تاريخها، واستطاع المنتخب الايفواري تسجيل 27 هدفًا، بينما سجل منتخب مالي في شباك الإيفواريين 7 مرات.