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أحمد جودة - القاهرة - مالي وساحل العاج تويتر دون تقطيع.. مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

جولة إفريقية قوية بين منتخبي Mali Vs Ivory coast اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا، مالي وساحل العاج تويتر جارية الآن (0-0) دون تقطيع.. مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، في ليلة مليئة بأجواء الحماس والتحدي، يتقابل منتخبا مالي وكوت ديفوار في مواجهة مرتقبة ضمن دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. يعد هذا اللقاء بمثابة ساحة تحدي للفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل لتعزيز طموحاته في البطولة القارية الكبرى، تعكس هذه المواجهة الرياضية النخبوية بين مالي وكوت ديفوار تنافسًا شديدًا، حيث يتنافس الفريقان على مكان في المربع الذهبي، ويطمحون في تقديم عروض رياضية استثنائية تليق بتاريخ كرة القدم الإفريقية.

منتخب كوت ديفوار، الذي أثبت قوته بإقصاء حامل اللقب السنغال، يتوجب عليه مواصلة الانتصارات للوصول إلى المراحل المتقدمة. بينما يسعى منتخب مالي إلى مواصلة مفاجأته بعد تأهله على حساب بوركينا فاسو، باستعدادات مكثفة وتكتيكات محكمة، ستكون المباراة فرصة لرؤية التألق الفردي للنجوم وقوة التفاف الفرق. يعد هذا الصراع الرياضي اللحظة المثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمتعة اللعب والتشويق في أرض الملعب الأفريقي.

مالي وساحل العاج تويتر دون تقطيع.. مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

يواجه منتخب كوت ديفوار الأول نظيره منتخب مالي اليوم السبت الموافق 3 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة مالي وكوت ديفوار على أرضية ملعب السلام، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

يذكر أن كان تأهل منتخب كوت ديفوار منظم بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما أطاح بحامل اللقب السنغال من دور الـ16 بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح لصالح الأفيال عقب إنتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل.

وعلى الجانب الآخر، حسم منتخب مالي تأهله بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، ليخطف رفاق آليو ديانج لاعب الأهلي إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

متى موعد مباراة كوت ديفوار ومالي في كأس أمم إفريقيا؟

من المقرر أن تنطلق بداية أحداث مباراة مالي وكوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

سبق أن إلتقى منتخبي مالي وكوت ديفوار من قبل في 13 مباراة في جميع المنافسات، فاز منتخب الأفيال في 7 مباريات، وخيم التعادل في 6 مناسبات، فيما لم يحقق منتخب مالي أي فوز في تاريخها، واستطاع المنتخب الايفواري تسجيل 27 هدفًا، بينما سجل منتخب مالي في شباك الإيفواريين 7 مرات.

تشكيل مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب مالي:-

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري - بوبكر كوياتي - سيكو نياكيتيه - فالاي ساكو.

خط الوسط: محمد كامارا - ليسانا كوليبالي - أمادو ديارا - أداما تراوري.

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو - كاموري دومبيا.

تشكيل منتخب كوت ديفوار:-

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، فرانك كيسي، عمر دياكيني.

خط الهجوم: ماكس جراديل، سيمون أدينجيرا، نيكولاس بيبي.

حكم مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة منتخبي مالي وكوت ديفوار للحكم الدولي المصري محمد عادل، على أن يعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو مساعد حكم أول، والليبي عيسى مساعد مساعد حكم ثاني، والتشادي الحاجي محمد أليو حكم رابع، إضافة إلى وجود الجنوب إفريقي مكاليما زينيث حكم فيديو، والجزائري لحلو بن إبراهيم مساعد حكم فيديو أول، والكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو ثاني.



القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ومالي في كأس أمم إفريقيا

تذاع أحداث مباراة مباراة مالي وكوت ديفوار عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بطاقة تعريف مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

1. التألق الهجومي: يُتوقع أن يقدم منتخب كوت ديفوار أداءً هجوميًا مميزًا، خاصةً بوجود لاعبين بارعين في الهجوم مثل ماكس جراديل وسيمون أدينجيرا. في حين يعول منتخب مالي على لاسيني سينايوكو وكاموري دومبيا لتحقيق النجاح في المقدمة.

2. الدفاع والتكتيك: ستكون قوة الدفاع والتكتيك قاسمًا محوريًا في هذا اللقاء. يتطلب منتخب كوت ديفوار الحفاظ على توازن بين الهجوم والدفاع لمواجهة خصوم قويين. بينما يسعى منتخب مالي لتنظيم دفاع قوي والاستفادة من الهجمات المرتدة.

3.التاريخ السابق: يشير التاريخ السابق بين المنتخبين إلى تفوق كوت ديفوار، لكن مباريات البطولات تجعل التوقعات صعبة، خاصةً مع رغبة مالي في كتابة فصل جديد من النجاحات.

4. التشكيل المتوقع: يتوقع أن يعتمد المدربان على تشكيل قوي يجمع بين الخبرة والشباب، وسيكون التشكيل النهائي للفريقين محل ترقب.

5. حكم المباراة: تأتي أهمية دور الحكم في الواجهة، حيث يجب عليه ضمان سير المباراة بشكل عادل وتطبيق القوانين بدقة.

6. التأثير على التصنيف: فوز أي من المنتخبين سيؤثر إيجابًا على تصنيفه في البطولة ويزيد من فرص التأهل للدور النهائي.

تلخيصًا، مباراة مالي وكوت ديفوار تعد تحدٍ كبيرًا للفريقين، ومن المتوقع أن تقدم مشهدًا رياضيًا مثيرًا يجمع بين المهارة والتحدي في ساحة كرة القدم الإفريقية.