تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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رياض - احمد صلاح - أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس خلال المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

في حراسة المرمى: إينايكي بينيا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد آراوخو، كريستينسين، جوليس كوندي.

في وسط الميدان: بيدري، فرينكي دي يونج، إلكاي جاندوجان.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، جوبراسي.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونه ويبورتيفو ألافيس التي تقام مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الـ 23 عبر قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتواجد عامر الخوذيري معلقًا للمباراة.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني قبل مباراة ديبورتيفو ألافيس