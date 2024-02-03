انت الأن تتابع خبر مبابي يختار ريال مدريد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف فريق باريس سان جيرمان، اختار الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا لأي فريق.



وقالت صحيفة "لو باريزيان": "بالنسبة لباريس سان جيرمان والعديد من اللاعبين الرئيسيين في كرة القدم الفرنسية، لم يعد هناك مجال للشك: قرر كيليان مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، والذي كان ينتظره دائما"، في إشارة إلى ريال مدريد.