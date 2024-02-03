نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق لوتون تاون، بأربعة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون

تمكن اللاعب لونجستاف نجم فريق نيوكاسل يونايتد من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الأول.

وأدرك أوشو نجم فريق لوتون تاون هدف التعادل في شباك نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة 21 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

وسجل لونجستاف نجم فريق نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وأضاف باركلي لاعب فريق لوتون تاون الهدف الثاني في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب موريس نجم فريق لوتون تاون الهدف الثالث في شباك حارس مرمى نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء.

ولم يهدأ فريق لوتون تاون عند ذلك، حيث سجل أديبايو لاعب الفريق الهدف الرابع في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني.

وعاد نيوكاسل يونايتد من جديد، عن طريق اللاعب تريبير نجم الفريق، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني.

وأدرك بارنيس نجم فريق نيوكاسل يونايتد هدف التعادل الرابع لصالح فريقه في مرمى لوتون تاون، عند الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.