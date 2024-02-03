نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يستأنف تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت تدريباته على ستاد الكلية الحربية بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على نظيره فريق بيراميدز بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة.



يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة فريق طلائع الجيش بالدور قبل النهائي للبطولة ذاتها والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية.

جاء المران خفيفا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بشكل أساسي، حيث خضعوا عقب المران لجلسات التأهيل والاستشفاء بغرض إزالة أية أثار للإرهاق، فيما خضع باقي اللاعبين لمرانًا شاقًا اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية وظهر خلاله جميع اللاعبين بشكل طيب.

هذا وقد شهد المران مشاركة الثلاثي المنضم حديثا للفريق حسين فيصل ومحمد طارق والتونسي معتز زدام، وكذلك الجزائري غيلاس قناوي العائد للمشاركة في التدريبات بعد نحو أسبوعين قضاهما بالجزائر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة به.