الأهلي يواجه سموحة وديًا استعدادا لعودة المنافسات المحلية والأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لعودة المنافسات.

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل في الثالثة عصرًا، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء الاتفاق مع نادي سموحة لخوض مباراة ودية بين الفريقين، بقرار من المدير الفني لرغبته في تجربة عدد من العناصر والوقوف على مستواها الفني قبل الاعتماد عليها.

وخاض الشياطين الحمر مؤخرًا معسكر مغلق في الإمارات، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام الاخدود السعودي وانتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد فيما تعادل مع حتا الإماراتي بهدف لكل فريق بالمباراة الثانية.

وواصل المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، عقب العودة من الراحة التي حصلوا عليها خلال الأيام الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري على ملعب الأخير في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.